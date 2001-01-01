Środa 15 kwietnia 2026 Nvidia prezentuje dwa nowe modele symulujące komputery kwantowe

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 05:43 Nvidia zaprezentowała nową rodzinę modeli AI o nazwie Ising, które mają przyspieszyć rozwój komputerów kwantowych. Główną przeszkodą w tej technologii jest kalibracja procesorów kwantowych i korekcja błędów. Aktualnie używana konfiguracja kubitów sprawia, że podczas operacji współczynnik błędów wynosi jeden na tysiąc operacji, podczas gdy dla realnej użyteczności ta liczba musi spaść do jednego błędu na bilion operacji. Ising składa się z dwóch modeli: Calibration, który automatyzuje kalibrację procesorów kwantowych i skraca czas tego procesu z dni do godzin, oraz opartego na trójwymiarowej sieci neuronowej Decoding, który jest aż 2,5x szybszy i 3x dokładniejszy od dotychczasowego standardu branżowego, czyli pyMatching.



Co istotne, Ising Calibration jest 15 razy mniejszy od konkurencyjnych rozwiązań, a Ising Decoding potrzebuje 10 razy mniej danych do trenowania. Opisywane modele są rozwijane w ramach oprogramowania open source, a Nvidia zapewnia dla nich pełne wsparcie w ramach swojej platformy CUDA-Q, która obsługuje różne typy konfiguracji kubitów i procesorów kwantowych.





