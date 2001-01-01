Microsoft testuje tryb Xbox na PCtach

Autor: Wedelek | źródło: Windows Insider | 05:15 Microsoft ponownie testuje tryb Xbox na urządzeniach 3rd party z Windowsem 11 takich jak laptopy, komputery stacjonarne i tablety. Funkcja ta była, wcześniej dostępna w zasadzie jedynie na konsolach przenośnych ROG Xbox Ally, gdzie pozwalała uruchamiać gry pisane na Xboxy na urządzeniach z Windowsem. Teraz trafiła ona do kompilacji 29570.1000 w kanale Canary programu Windows Insider, a użytkownicy mogą ją włączyć przez aplikację Xbox, ustawienia Game Bar lub skrót Win + F11.



Warto przy tym nadmienić, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Microsoft testuje ten interfejs na szerszym sprzęcie. Już w listopadzie 2025 roku firma udostępniała podobne funkcje innym urządzeniom z Windows 11, a potem je usunęła. Tryb Xbox dla zwykłego Windowsa to podstawa projektu Helix, który ma całkowicie zatrzeć granice pomiędzy konsolą a PCtem.



Jest to jeden z etapów planu Microsoftu zapoczątkowanego jeszcze za czasów Xboxa 360. W odróżnieniu od konkurentów konsole giganta z Redmond od zawsze działały na bazie PCtowego systemu operacyjnego, a konkretnie bardzo okrojonego Windowsa z włączoną wirtualizacją, który pełnił rolę zarządcy. Na kształt rozwiązań serwerowych każda gra jest na Xboxach uruchamiana w formie maszyny wirtualnej z własnymi, skrojonymi pod jej potrzeby sterownikami i API DirectX. To właśnie dlatego na konsolach Microsoftu tak dobrze funkcjonuje kompatybilność wsteczna i Quick Resume.



Teraz gigant próbuje przerzucić to rozwiązanie na komputery osobiste. Szczegółów nie znamy, ale można się domyślić, że w ostatecznej wersji Windows zostanie podzielony na dwie części: główna część uruchomiona cały czas i dodatkowa, zależna od tego co robi użytkownik. Jeśli do tego dojdzie to zarówno gry jak i pulpit będą mogły być uruchamiane w maszynach wirtualnych, których stan będzie po prostu zapisywany na dysku i zamrażany w zależności od potrzeb.



Na razie nie wiadomo, kiedy tryb Xbox trafi do stabilnej wersji systemu, ale presja ze strony linuksowego SteamOS każe sugerować, że Microsoft raczej nie będzie zwlekał zbyt długo.

