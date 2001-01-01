Poniedziałek 20 kwietnia 2026 
    

Shawn Han przechodzi z Samsunga do Intel Foundry


Autor: Wedelek | źródło: Intel | 05:40
Shawn Han, były wiceprezes wykonawczy Samsung Foundry odpowiedzialny za amerykańską część biznesu półprzewodników, w maju dołączy do Intela jako starszy wiceprezes i dyrektor generalny działu Foundry Services. Han ma ponad 30 lat doświadczenia w branży półprzewodników, a w Samsungu pracował od 1996 roku, zaczynając jako starszy inżynier w zespole rozwoju technologii i biorąc czynny udział w opracowywaniu wielu nowych procesów technologicznych. W kwestii wykształcenia posiada on doktorat z inżynierii materiałowej, który obrobił na Iowa State University.

W Intel Foundry Han będzie pełnić funkcję kierowniczą odpowiadając bezpośrednio przed Nagi Chandrasekaranem, czyli wiceprezesem wykonawczym i dyrektorem generalnym całego Intel Foundry. Jego głównym zadaniem będzie pozyskiwanie nowych klientów i zawieranie z nimi kontraktów.


 
    
