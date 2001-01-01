Poniedziałek 20 kwietnia 2026 
    

Apple ma nowego CEO


Autor: Wedelek | 05:44
Apple oficjalnie ogłosiło zmianę na stanowisku CEO. Nowym szefem firmy będzie John Ternus, dotychczasowy starszy wiceprezes ds. inżynierii sprzętu, który 1 września 2026 roku przejmie od Tima Cooka stery rządów. Dotychczasowy szef zostanie w firmie przechodząc na stanowisko executive chairman. Ternus jest z Apple od 2001 roku i kieruje działem hardware od 2013 roku, a na jego koncie widnieje między innymi nadzór nad rozwojem iPhonów, iPadów, oraz całej linii Maców, AirPodów oraz Vision Pro.

Jego największym osiągnięciem pozostaje jednak tranzycja z procesorów Intela na własne układy Apple Silicon. Plan zakłada, że przez najbliższe miesiące Ternus i Cook będą wspólnie pracować nad płynnym przekazaniem obowiązków. Sam Cook pożegnał się ze stanowiskiem słowami pełnymi emocji, podkreślając, że bycie CEO Apple było największym przywilejem jego życia.


 
    
