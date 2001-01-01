Poniedziałek 20 kwietnia 2026 Intel Foundry radzi sobie coraz lepiej

Autor: Wedelek | źródło: Intel / Trend Force | 05:58 Analitycy donoszą, że dział Intel Foundry notuje wyraźny wzrost. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że od początku 2026 roku firma zwiększyła zamówienia na sprzęt produkcyjny o ponad 50% (w porównaniu z rokiem poprzednim). Tajwańskie firmy E&R Engineering i KINIK Company dostarczają do niebieskich kluczowe podzespoły, między innymi na tarcze diamentowe które trafiają do zakładów Intela w Oregonie, Arizonie, Izraelu i Irlandii. Analitycy wskazują, że do końca 2026 roku z technologi 14A z PDK 1.0 skorzystają między innymi Google, Apple, AMD czy NVIDIA.



Eksperci podkreślają przy tym, że Intel stawia nie tylko na nowe procesy technologiczne. Firma inwestuje też w zaawansowana technologie pakowania EMIB, konkurując z rozwiązaniami 2.5D od TSMC. Firma odkupiła też od Apollo Global Management udziały w irlandzkim joint venture, odzyskując tym samym kontrolę nad fabryką Fab 34.

