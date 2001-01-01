Środa 22 kwietnia 2026 AMD pracuje nad nową wersją Multi Frame Generation

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 15:51 W aktualizacji pakietu SDK, a konkretnie w bibliotece ADLX odkryto nową funkcję o nazwie IADLX3DFidelityFXFrameGenUpgradeRatioOption. Jest ona związana z multi-frame generation i ma pozwolić użytkownikom na wybór optymalnego mnożnika generowania klatek. Obecnie w FSR 4 istnieje tylko jeden tryb 2x w ramach którego można generować co drugą klatkę. Dla kontrastu w DLSS 4.5 od Nvidii można wybrać mnożnik 6x, a w Intel w XeSS 3.0 istnieje tryb 4x. Oba pozwalają więc wygenerować więcej klatek niż w przypadku FSR, co w przypadku słabszych akceleratorów daje lepszą płynność.



Na razie AMD nie ujawniło konkretnych szczegółów, ale znaleziony kod sugeruje, że firma aktywnie pracuje nad trybem 4x oraz 6x.



Nowa wersja multi-frame generation ma pojawić się w nadchodzącej aktualizacji FSR Diamond, powiązanej z premierą kolejnej generacji konsoli Xbox o kodowej nazwie Helix. Przewiduje się, że FSR Diamond przyniesie między innymi dynamiczne MFG, renderowanie neuronowe nowej generacji, uczenie maszynowe dla skalowania obrazu oraz bardziej zaawansowany ray tracing i path tracing.

