Środa 22 kwietnia 2026 Intel ułatwi OC tańszych procesorów

Autor: Wedelek | źródło: PC Games Hardware | 15:52 Robert Hallock, odpowiedzialny w Intelu za segment procesorów desktopowych dla entuzjastów, zapowiedział w rozmowie z PC Games Hardware, że jego firma zamierza wprowadzać na rynek więcej CPU z odblokowanym mnożnikiem umożliwiającym overclocking. Do tej pory funkcja ta była zarezerwowana niemal wyłącznie dla droższych procesorów z serii K, co od lat budziło kontrowersje. Teraz ma się to zmienić, bo Intel doszedł do wniosku, że OC nie powinno być przywilejem tylko dla najbardziej zasobnych klientów. Aż chciało by się powiedzieć wreszcie!



Ale żeby nie było za różowo, to Intel nie podał żadnych konkretów, w tym dat wdrożenia nowej polityki. Może to oznaczać, że na zmiany poczekamy sobie do premiery kolejnej generacji CPU z nową architekturą. Za takim scenariuszem może przemawiać fakt, że odblokowanie podkręcania dla większej ilości CPU wymagałoby zmian nie tylko w samych procesorach, ale też na poziomie chipsetu i płyt głównych.



Firma wspomniała również o wewnętrznych reorganizacjach, w ramach których segment desktopów dla użytkowników preferujących składaki będzie traktowany oddzielnie i prowadzony osobno od działu OEM. Teoretycznie ma to dać nam pewne benefity ale jak wyjdzie przekonamy się zapewne dopiero za jakiś czas.

