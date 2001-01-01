Środa 22 kwietnia 2026 Microsoft tnie ceny GamePassa i zmienia politykę wydawania CODów

Autor: Wedelek | źródło: Xbox Wire | 16:15 Asha Sharma podjęła decyzję o przebudowaniu usługi Game Pass i obniżeniu jej ceny. W rezultacie dd dziś Game Pass Ultimate będzie kosztował 22,99 dolarów miesięcznie zamiast dotychczasowych 29,99 dolarów, a PC Game Pass spadł z $16,49 do 13,99 dolarów miesięcznie. Firma tłumaczy zmianę odpowiedzią na postulaty graczy, którym nie spodobała się ostatnia podwyżka. Jednocześnie zaznaczono, że ceny abonamentu mogą się różnić w zależności od regionu, na co wpływ mają indywidualne ustalenia i różnice kursowe.



Oprócz zmiany ceny Microsoft wprowadził też jedną dużą zmianę do swojego planu wydawniczego. Od teraz nowe odsłony Call of Duty nie będą już trafiać do Game Pass Ultimate ani PC Game Pass w dniu premiery. Zamiast tego kolejne części serii pojawią się w bibliotece dopiero rok po ich wydaniu, a konkretnie podczas następnego sezonu świątecznego. Tytuły z serii CoD które już dodano do GamePass będą nadal dostępne w subskrypcji. Zmiana nie dotyczy też innych gier wydawanych przez Microsoft i jego partnerów, które nadal będą się pojawiać w Game Pass Ultimate w chwili ich rynkowej premiery.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



