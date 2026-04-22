Środa 22 kwietnia 2026 Premiera procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

Autor: Adam | źródło: AMD | 19:47 Firma AMD ogłosiła dziś pełną dostępność nowego procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. Od dziś jest już dostępny w sprzedaży w cenie sugerowanej (SEP) 899 USD - w Polsce ceny startują od poziomu 3989 zł. Jest to pierwszy na świecie procesor z technologią AMD 3D V-Cache zastosowaną dualnie, który zaprojektowano z myślą o deweloperach i twórcach pracujących nad złożonymi i wrażliwymi na opóźnienia zadaniami. Dzięki kompatybilności z platformą AM5 nie wymaga nowych płyt głównych ani pamięci. Specyfikacja: 16 rdzeni i 32 wątki; zegar do 5,6 GHz taktowania w trybie Boost; współczynnik TDP - 200W; pojemność pamięci podręcznej: 208 MB.



AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition – Specyfikacja techniczna Nazwa AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition Rodzina Ryzen Seria Ryzen 9000 Typ Komputery stacjonarne, procesor (wersja BOX) Segment rynku Desktop dla entuzjastów Dostępność Globalna Kodowa nazwa Granite Ridge AM5 Architektura Zen 5 Liczba rdzeni 16 Wielowątkowość (SMT) Tak Liczba wątków 32 Maks. taktowanie Boost do 5.6 GHz Taktowanie bazowe 4.3 GHz Pamięć cache L1 1280 KB Pamięć cache L2 16 MB Pamięć cache L3 192 MB TDP (domyślne) 200 W Proces technologiczny rdzeni TSMC 4 nm FinFET Proces technologiczny I/O TSMC 6 nm FinFET Liczba układów w pakiecie 3 Odblokowany mnożnik Tak AMD EXPO Tak Precision Boost Overdrive Tak Curve Optimizer Tak AMD Ryzen Master Tak Gniazdo AM5 Obsługiwane chipsety A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850 Technologia Boost Precision Boost 2 Zestaw instrukcji x86-64 Rozszerzenia AES, AVX512, AVX2, AVX, FMA3, MMX-plus, SSE2, SSE4.2, SSE4A, SSE4.1, SSE3, SSSE3, SSE, x86-64 Chłodzenie w zestawie Brak Zalecane chłodzenie Chłodzenie cieczą dla optymalnej wydajności Maks. temperatura 95°C Data premiery 22.04.2026 Obsługiwane systemy Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, RHEL 64-bit, Ubuntu 64-bit USB 3.2 Gen 2 4 USB 2.0 1 PCIe PCIe 5.0 Liczba linii PCIe 28 (24 dostępne) Obsługa NVMe Boot, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 Typ pamięci DDR5 Kanały pamięci 2 Maks. pamięć 256 GB Typ modułów UDIMM Maks. taktowanie RAM 2x1R DDR5-5600, 2x2R DDR5-5600, 4x1R DDR5-3600, 4x2R DDR5-3600 ECC Tak (wymaga wsparcia płyty) Grafika AMD Radeon Graphics Liczba rdzeni GPU 2 Taktowanie GPU 2200 MHz DisplayPort przez USB-C Tak ID produktu (BOX) 100-100001978WOF ID produktu (Tray) 100-000001978 AMD Secure Processor Tak Secure Boot (platforma) Tak Windows Secure Boot Tak UEFI Secure Boot Tak Windows Device Guard Tak SMEP Tak GMET Tak VBS Tak Secured-Core PC Tak Firmware TPM Tak AMD-V (SVM) Tak AVIC Tak AMD-Vi Tak SLAT Tak AES-NI Tak NX bit Tak AMD Shadow Stack Tak Cena (SEP) 3989 zł / 899 USD









