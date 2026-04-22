Środa 22 kwietnia 2026 
    

Premiera procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition


Autor: Adam | źródło: AMD | 19:47
Firma AMD ogłosiła dziś pełną dostępność nowego procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. Od dziś jest już dostępny w sprzedaży w cenie sugerowanej (SEP) 899 USD - w Polsce ceny startują od poziomu 3989 zł. Jest to pierwszy na świecie procesor z technologią AMD 3D V-Cache zastosowaną dualnie, który zaprojektowano z myślą o deweloperach i twórcach pracujących nad złożonymi i wrażliwymi na opóźnienia zadaniami. Dzięki kompatybilności z platformą AM5 nie wymaga nowych płyt głównych ani pamięci. Specyfikacja: 16 rdzeni i 32 wątki; zegar do 5,6 GHz taktowania w trybie Boost; współczynnik TDP - 200W; pojemność pamięci podręcznej: 208 MB.

AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition – Specyfikacja techniczna
NazwaAMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition
RodzinaRyzen
SeriaRyzen 9000
TypKomputery stacjonarne, procesor (wersja BOX)
Segment rynkuDesktop dla entuzjastów
DostępnośćGlobalna
Kodowa nazwaGranite Ridge AM5
ArchitekturaZen 5
Liczba rdzeni16
Wielowątkowość (SMT)Tak
Liczba wątków32
Maks. taktowanie Boostdo 5.6 GHz
Taktowanie bazowe4.3 GHz
Pamięć cache L11280 KB
Pamięć cache L216 MB
Pamięć cache L3192 MB
TDP (domyślne)200 W
Proces technologiczny rdzeniTSMC 4 nm FinFET
Proces technologiczny I/OTSMC 6 nm FinFET
Liczba układów w pakiecie3
Odblokowany mnożnikTak
AMD EXPOTak
Precision Boost OverdriveTak
Curve OptimizerTak
AMD Ryzen MasterTak
GniazdoAM5
Obsługiwane chipsetyA620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850
Technologia BoostPrecision Boost 2
Zestaw instrukcjix86-64
RozszerzeniaAES, AVX512, AVX2, AVX, FMA3, MMX-plus, SSE2, SSE4.2, SSE4A, SSE4.1, SSE3, SSSE3, SSE, x86-64
Chłodzenie w zestawieBrak
Zalecane chłodzenieChłodzenie cieczą dla optymalnej wydajności
Maks. temperatura95°C
Data premiery22.04.2026
Obsługiwane systemyWindows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, RHEL 64-bit, Ubuntu 64-bit
USB 3.2 Gen 24
USB 2.01
PCIePCIe 5.0
Liczba linii PCIe28 (24 dostępne)
Obsługa NVMeBoot, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Typ pamięciDDR5
Kanały pamięci2
Maks. pamięć256 GB
Typ modułówUDIMM
Maks. taktowanie RAM2x1R DDR5-5600, 2x2R DDR5-5600, 4x1R DDR5-3600, 4x2R DDR5-3600
ECCTak (wymaga wsparcia płyty)
GrafikaAMD Radeon Graphics
Liczba rdzeni GPU2
Taktowanie GPU2200 MHz
DisplayPort przez USB-CTak
ID produktu (BOX)100-100001978WOF
ID produktu (Tray)100-000001978
AMD Secure ProcessorTak
Secure Boot (platforma)Tak
Windows Secure BootTak
UEFI Secure BootTak
Windows Device GuardTak
SMEPTak
GMETTak
VBSTak
Secured-Core PCTak
Firmware TPMTak
AMD-V (SVM)Tak
AVICTak
AMD-ViTak
SLATTak
AES-NITak
NX bitTak
AMD Shadow StackTak
Cena (SEP)3989 zł / 899 USD





 
    
