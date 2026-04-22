TwojePC.pl © 2001 - 2026
Środa 22 kwietnia 2026
Premiera procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition
Autor: Adam | źródło: AMD | 19:47
|Firma AMD ogłosiła dziś pełną dostępność nowego procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. Od dziś jest już dostępny w sprzedaży w cenie sugerowanej (SEP) 899 USD - w Polsce ceny startują od poziomu 3989 zł. Jest to pierwszy na świecie procesor z technologią AMD 3D V-Cache zastosowaną dualnie, który zaprojektowano z myślą o deweloperach i twórcach pracujących nad złożonymi i wrażliwymi na opóźnienia zadaniami. Dzięki kompatybilności z platformą AM5 nie wymaga nowych płyt głównych ani pamięci. Specyfikacja: 16 rdzeni i 32 wątki; zegar do 5,6 GHz taktowania w trybie Boost; współczynnik TDP - 200W; pojemność pamięci podręcznej: 208 MB.
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition – Specyfikacja techniczna
|Nazwa
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition
|Rodzina
|Ryzen
|Seria
|Ryzen 9000
|Typ
|Komputery stacjonarne, procesor (wersja BOX)
|Segment rynku
|Desktop dla entuzjastów
|Dostępność
|Globalna
|Kodowa nazwa
|Granite Ridge AM5
|Architektura
|Zen 5
|Liczba rdzeni
|16
|Wielowątkowość (SMT)
|Tak
|Liczba wątków
|32
|Maks. taktowanie Boost
|do 5.6 GHz
|Taktowanie bazowe
|4.3 GHz
|Pamięć cache L1
|1280 KB
|Pamięć cache L2
|16 MB
|Pamięć cache L3
|192 MB
|TDP (domyślne)
|200 W
|Proces technologiczny rdzeni
|TSMC 4 nm FinFET
|Proces technologiczny I/O
|TSMC 6 nm FinFET
|Liczba układów w pakiecie
|3
|Odblokowany mnożnik
|Tak
|AMD EXPO
|Tak
|Precision Boost Overdrive
|Tak
|Curve Optimizer
|Tak
|AMD Ryzen Master
|Tak
|Gniazdo
|AM5
|Obsługiwane chipsety
|A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850
|Technologia Boost
|Precision Boost 2
|Zestaw instrukcji
|x86-64
|Rozszerzenia
|AES, AVX512, AVX2, AVX, FMA3, MMX-plus, SSE2, SSE4.2, SSE4A, SSE4.1, SSE3, SSSE3, SSE, x86-64
|Chłodzenie w zestawie
|Brak
|Zalecane chłodzenie
|Chłodzenie cieczą dla optymalnej wydajności
|Maks. temperatura
|95°C
|Data premiery
|22.04.2026
|Obsługiwane systemy
|Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, RHEL 64-bit, Ubuntu 64-bit
|USB 3.2 Gen 2
|4
|USB 2.0
|1
|PCIe
|PCIe 5.0
|Liczba linii PCIe
|28 (24 dostępne)
|Obsługa NVMe
|Boot, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
|Typ pamięci
|DDR5
|Kanały pamięci
|2
|Maks. pamięć
|256 GB
|Typ modułów
|UDIMM
|Maks. taktowanie RAM
|2x1R DDR5-5600, 2x2R DDR5-5600, 4x1R DDR5-3600, 4x2R DDR5-3600
|ECC
|Tak (wymaga wsparcia płyty)
|Grafika
|AMD Radeon Graphics
|Liczba rdzeni GPU
|2
|Taktowanie GPU
|2200 MHz
|DisplayPort przez USB-C
|Tak
|ID produktu (BOX)
|100-100001978WOF
|ID produktu (Tray)
|100-000001978
|AMD Secure Processor
|Tak
|Secure Boot (platforma)
|Tak
|Windows Secure Boot
|Tak
|UEFI Secure Boot
|Tak
|Windows Device Guard
|Tak
|SMEP
|Tak
|GMET
|Tak
|VBS
|Tak
|Secured-Core PC
|Tak
|Firmware TPM
|Tak
|AMD-V (SVM)
|Tak
|AVIC
|Tak
|AMD-Vi
|Tak
|SLAT
|Tak
|AES-NI
|Tak
|NX bit
|Tak
|AMD Shadow Stack
|Tak
|Cena (SEP)
|3989 zł / 899 USD
