Środa 22 kwietnia 2026 Intel pokazał konkurenta dla MacBooka Neo

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 17:27 Intel zaprezentował swój referencyjny projekt laptopa opartego na nowych procesorach Core Series 3 o kodowej nazwie Wildcat Lake. Urządzenie wyróżnia się smukłą, aluminiową obudową oraz nietypową paletą kolorów. Model referencyjny jest utrzymany w turkusowo-kremowej tonacji i pod względem estetyki wyraźnie nawiązuje do modeli MacBook Neo, których rywalem ma zostać. Podobnie jak u Apple laptop jest lekki, posiada zaokrąglone rogi a po obu stronach klawiatury ma głośniki przykryte maskownicą łudząco przypominającą konstrukcje z serii MacBook.



Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, to zastosowany w tym modelu procesor ma 6 rdzeni (konfiguracja 2+4) oraz NPU o wydajności 17 TOPS. Układ pracuje z bazowym TDP na poziomie 17W (PL1), a pod obciążeniem może zwiększyć tę wartość do 35W – taką wydajność uzyskuje w trybie turbo (PL2). Co ciekawe użytkownik może też zdecydować się na aktywowanie trybu energooszczędnego z poborem mocy obniżonym do 11W. W tym ustawieniu laptop działa dłużej na baterii a jego wentylatory całkowicie się zatrzymują, zapewniając bezgłośną pracę. Niestety na ten moment Intel nie ujawnił szczegółów dotyczących wyświetlacza, dodatkowych portów czy jakości klawiatury i touchpada. Ceny zresztą też nie poznaliśmy.





