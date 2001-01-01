Poniedziałek 27 kwietnia 2026 
    

Kingston wprowadza SSD U.2 NVMe Gen5 o pojemności 30,72 TB


Autor: Adam | 16:16
Kingston Digital Europe, dział pamięci flash firmy Kingston Technology, poinformował o wprowadzeniu do oferty dysku DC3000ME Gen5 U.2 NVMe SSD w wersji o pojemności 30,72 TB. Model DC3000ME korzysta z interfejsu PCIe 5.0 NVMe. Według producenta maksymalna prędkość odczytu sekwencyjnego sięga 14 GB/s, natomiast wydajność odczytu losowego do 2,8 mln IOPS. Nośnik jest wstecznie kompatybilny z PCIe 4.0, co pozwala na jego zastosowanie w istniejącej infrastrukturze serwerowej.

Dysk został wyposażony w pamięć 3D eTLC NAND oraz mechanizm ochrony przed utratą zasilania (PLP), który ma ograniczać ryzyko utraty danych w przypadku nagłego wyłączenia zasilania. W zakresie bezpieczeństwa wspiera 256-bitowe szyfrowanie AES oraz funkcje dysku samoszyfrującego zgodne z TCG Opal 2.0.

Producent wskazuje, że rozwiązanie jest kierowane do zastosowań takich jak centra danych, środowiska chmurowe, obliczenia HPC czy systemy związane z AI, gdzie istotne są zarówno pojemność, jak i wydajność pamięci masowej.

Seria DC3000ME, w tym wariant 30,72 TB, objęta jest 5-letnią ograniczoną gwarancją producenta oraz wsparciem technicznym.


 
    
