Poniedziałek 27 kwietnia 2026 AMD pomaga przy rozwoju polskiej gry The Blood of Dawnwalker

Autor: Adam | 16:10 The Blood of Dawnwalker to gra RPG w konwencji mrocznego fantasy, tworzona przez polskie studio Rebel Wolves. Twórcy koncentrują się na zróżnicowaniu lokacji i biomów oraz na budowaniu spójnego świata inspirowanego realiami XIV wieku. Akcja ma toczyć się m.in. w otwartym obszarze Kotliny Sangorskiej u podnóża Karpat. Rozgrywka zakłada istotny wpływ decyzji gracza na przebieg fabuły oraz dostępne zadania, a wybory mają prowadzić do różnych konsekwencji.



W procesie produkcji studio współpracuje technologicznie z firmą AMD. W pracach deweloperskich wykorzystywane są m.in. stacje robocze z procesorami z rodziny AMD Ryzen Threadripper oraz serwery Dell PowerEdge R6615 oparte na układach AMD EPYC 9147F. Infrastruktura ta służy m.in. do kompilacji kolejnych wersji gry i przetwarzania zasobów. Testy prowadzone są na różnych konfiguracjach sprzętowych, obejmujących procesory AMD Ryzen oraz karty graficzne AMD Radeon, co ma pomóc w ocenie wydajności i stabilności tytułu. Współpraca obejmuje również wsparcie w zakresie optymalizacji działania gry.



Premiera The Blood of Dawnwalker planowana jest na ten rok. Zespół wskazuje, że zastosowane rozwiązania sprzętowe i organizacyjne mają ułatwiać zarządzanie procesem produkcji, przyspieszać testowanie kolejnych wersji oraz umożliwiać wprowadzanie zmian w mechanikach i warstwie wizualnej.





