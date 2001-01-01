TwojePC.pl © 2001 - 2026
Poniedziałek 27 kwietnia 2026 
    

Valve opóźni premierę Steam Machines


Autor: Wedelek | źródło: Polygon | 17:42
Valve wciąż nie podało cen ani daty premiery konsoli Steam Machine i gogli Steam Frame. Firma przyznaje, że powodem jest trwający kryzys na rynku pamięci DRAM, który powoduje duże wahania cen i problemy z dostępnością. Z tego względu wcześniej na rynek trafił jedynie Steam Controller. Jak tłumaczy inżynier Valve Steve Cardinali, kontroler nie wymaga pamięci RAM i jest znacznie prostszy w produkcji, dlatego mógł zostać wprowadzony szybciej.

Choć pierwotnie zakładano wspólną premierę urządzeń, to dziś jest to już nieaktualne. Samo Valve z rozbrajającą szczerością przyznaje, że Steam Machine zadebiutuje później niż ich kontroler. Według branżowych źródeł niewykluczone, że producent zdecyduje się na bliską (pod względem daty) premierę Steam Frame i pada, a sama konsola trafi na rynek dopiero po ustabilizowaniu się sytuacji. Niektórzy sądzą, że będzie to w okolicach 2028 roku, podczas gdy inni wieszczą nawet 2030. Jak będzie przekonamy się za kilka lat.

Sam pad ma trafić do oferty Valve już 4 maja w cenie $99. Poniżej możecie zobaczyć jak wygląda. Na uwagę zwracają dwie płytki dotykowe znane ze Steam Decka i pierwszego Steam Controllera, a także dość nietypowe położenie krzyżaka.

Dla przypomnienia Steam Machine to komputer do gier pełniący rolę konsoli i zaprojektowany z myślą o salonie, który ma konkurować z PlayStation i Xboxem oferując dostęp do platformy Steam w wygodnej, zamkniętej formie.


 
    
