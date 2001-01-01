Poniedziałek 27 kwietnia 2026 
    

Xbox Helix też zaliczy opóźnienie


Autor: Wedelek | źródło: Game File | 17:55
Asha Sharma, która pod koniec lutego zastąpiła na czele Xboxa Phila Spencera, szybko zaczęła porządkować markę i już w pierwszych tygodniach skasowała kampanię „This Is an Xbox” oraz przebudowała strukturę Microsoft Gaming na model stawiający Xboxa na pierwszym miejscu. Jednym z głośniejszych ruchów była też obniżka cen Game Pass Ultimate do 22,99 dol. miesięcznie i PC Game Pass do 13,99 dol., przy jednoczesnym opóźnieniu o rok premier nowych odsłon Call of Duty w usłudze Microsoftu.

Aktualnie jednym z zadań Sharmy jest premiera nowej generacji konsoli, która wg. pierwotnych planów miała zadebiutować już w 2027 roku. Tak się jednak raczej nie stanie, o czym świadczy rozmowa nowej szefowej Xboxa z Game File w której ta przyznała, że przyszła konsola Xbox o kodowej nazwie Project Helix również jest naznaczona piętnem trwającego kryzysu pamięci. Jak podkreśliła, koszty komponentów wpłyną na cenę i dostępność sprzętu, a Microsoft nie jest jeszcze gotowy, by podać harmonogram premiery. Firma potwierdziła jedynie, że zestawy deweloperskie mają trafić do twórców w przyszłym roku, co sugeruje, że na konkrety dotyczące nowego Xboxa trzeba będzie jeszcze poczekać.

 
    
