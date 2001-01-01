Poniedziałek 27 kwietnia 2026 Microsoft wprowadza do DirectX 12 nowe funkcje

Autor: Wedelek | źródło: MS | 18:04 Microsoft udostępnił wersję poglądową Shader Model 6.10 oraz pakietu Agility SDK 1.720 rozszerzając tym samym możliwości bibliotek DirectX12 o kilka nowych funkcji dla twórców gier i aplikacji graficznych. Wśród nowości znalazły się między innymi LinAlg Matrix API, Group Wave Index, obsługa zmiennej pamięci groupshared, nowe instrukcje związane z ray tracingiem oraz API Batched Asynchronous Command List. Co kryje się za tymi nazwami?



Otóż LinAlg (skrót od Algebry Liniowej) umożliwia programistom zarówno efektywne sterowanie technikami renderowania z wykorzystaniem funkcji neuronowych bezpośrednio z poszczególnych wątków shaderów w potokach graficznych w czasie rzeczywistym, jak i wykorzystanie operacji MMA o większej przepustowości dla aplikacji ML i przetwarzania obrazu. A wszystko w ramach jednego, połączonego interfejsu API.



Z kolei funkcje GetGroupWaveIndex() i GetGroupWaveCount() zapewniają shaderom obliczeniowym, siatkowym, wzmacniającym i węzłowym dostęp do informacji o strukturze poziomu fali w grupie wątków. Funkcja GetGroupWaveIndex() zwraca indeks bieżącej fali (od 0 do N-1), a GetGroupWaveCount() zwraca całkowitą liczbę fal wykonujących grupę. Umożliwiają one rezygnację z obejść takich jak dzielenie SV_GroupIndex przez WaveGetLaneCount(), które nie zawsze gwarantuje poprawny wynik i na różnych sprzętach potrafi działać inaczej.



Shader Model 6.10 znosi też obowiązujący od dawna limit 32 KB (28 KB dla shaderów siatkowych) dla pamięci współdzielonej grup, dając deweloperom możliwość wykorzystania w pełni potencjału danego sprzętu. Autorzy shaderów mogą użyć nowego atrybutu punktu wejścia [GroupSharedLimit( )] do zadeklarowania maksymalnej ilości pamięci współdzielonej wymaganej przez ich shader, co daje kompilatorowi możliwość sprawdzenia przenośności w czasie kompilacji, a jednocześnie pozwala na dostęp do pełnej wydajności nowoczesnych procesorów graficznych. Shadery pomijające ten atrybut są nadal weryfikowane pod kątem zgodności ze starszymi limitami, więc istniejący kod pozostaje niezmieniony. Odblokowuje to algorytmy, takie jak praca na dużych kafelkach (ang tiles), programowych zbiorach rasteryzacji i przekształcenia dużych macierzy, które wcześniej były ograniczone specyfikacją, a nie sprzętem.



Nowy pakiet jest już wspierany przez AMD, Intela i NVIDIĘ, choć zakres obsługi różni się w zależności od producenta i generacji kart. AMD udostępnia preview driver dla AgilitySDK Developer Preview Edition 25.30.41.02, Intel wspiera je na kartach Arc B-Series, a NVIDIA zapewnia dostęp przez kanał dla deweloperów.





