Środa 29 kwietnia 2026 Pojawiła się metoda na instalację Linuxa na konsoli PlayStation 5

Autor: Wedelek | źródło: TechPowerUp | 05:19 Nie wiem, czy pamiętacie, ale przez jakiś czas na konsoli PS3 można było odpalać Linuxa. Była to inicjatywa samego Sony, które oddało w ręce użytkowników mechanizm OtherOS, by później rakiem się z niego wycofać. Od tego czasu nie da się już uruchamiać pingwina na konsolach tego producenta. A przynajmniej nie oficjalnie, bo Andy Nguyen opublikował w sieci metodę uruchomienia pełnego Linuksa na PlayStation 5. Konkretnie mowa o Ubuntu 26.04 z jądrem Linux 7.0. Co istotne na ten moment hack działa wyłącznie na konsolach PS5 w wersji z napędem i tylko na wybranych wersjach firmwaru, a w przypadku wersji 4.XX wsparcie obejmuje też dysk M.2.



Mimo iż jest to wersja beta, to mimo wszystko instalacja ma już całkiem sporo funkcji, w tym własny podział VRAM, wsparcie dla kontroli wentylatorów i tryb boost ustawiany z poziomu terminala lub pliku tekstowego. Są też jednak i ograniczenia. Dla przykładu odświeżanie jest ograniczone do 60Hz, moduł Wi-Fi może wymagać ręcznego restartu adaptera, a kontrolery DualSense do działania wymagają zewnętrznego adaptera wpiętego w port konsoli. Dużym minusem, ale i zaletą jest też to, że mamy do czynienia z softmodem więc po restarcie trzeba ponownie wykonać cały jailbreak, ale z drugiej strony sam system PS5 pozostaje nienaruszony, więc ryzyko bana jest praktycznie zerowe.





