Środa 29 kwietnia 2026 Nvidia zapowiedziała GeForce RTX 5070 z 12GB VRAMu

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 05:33 Nvidia oficjalnie zaprezentowała GeForce RTX 5070 z 12 GB pamięci GDDR7 dla laptopów, rozszerzając tym samym ofertę mobilnych układów nowej generacji dla komputerów przenośnych. Producent nie podał wszystkich szczegółów, ale wygląda na to, że nowy model będzie bazować na tym samym GPU co wersja z 8GB, czyli na GB206 z 4608 aktywnymi procesorami strumieniowymi. Nvidia najprawdopodobniej zostanie też przy szynie 128-bit odróżniając tym samym nowy model od RTX 5070Ti, który też ma 12GB VRAM ale z szyną 192-bit.



Trudno też powiedzieć, ile będą kosztować wyposażone w nią laptopy, bo samego układu kupić się nie da. Wiemy za to, że wersja modułu większą ilością pamięci będzie wyraźnie droższa - nawet o 50%.



Poniżej możecie zobaczyć koszt Graphics Module z RTX 7050 dla modelu Framework Laptop 16.





