Środa 29 kwietnia 2026 
    

Palit przejmuje Galax i zapowiada skupienie się na rynku Chińskim


Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 06:26
Palit poinformował o przejęciu w pełni marki Galax i restrukturyzacji jakiej ta ma zostać poddana. Ta od 1 kwietnia 2026 roku ma mocniej skupić się na rynku chińskim kosztem innych lokalizacji. W ślad za tą decyzją dawna struktura operacyjna została zamknięta, a część pracowników zwolniona. Dla konsumentów oznacza to, że część serii kart Galax może całkowicie zniknąć z oferty europejskich sklepów. Dotyczy to też lubianej serii Hall of Fame, która od lat kojarzona jest z overclockingiem i wysokiej klasy konstrukcjami dla wymagających graczy.

Na razie Palit zamknął biuro Galax w Hongkongu, a wsparcie i RMA mają być prowadzone przez kanały Palita. Nie wiadomo czy ktoś z dotychczasowych pracowników znalazł zatrudnienie w Palicie. Poniżej znajdziecie oficjalny list jaki został wystosowany do klientów w związku z trwającą zmianą.


 
    
