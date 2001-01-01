Środa 29 kwietnia 2026 Palit przejmuje Galax i zapowiada skupienie się na rynku Chińskim

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 06:26 Palit poinformował o przejęciu w pełni marki Galax i restrukturyzacji jakiej ta ma zostać poddana. Ta od 1 kwietnia 2026 roku ma mocniej skupić się na rynku chińskim kosztem innych lokalizacji. W ślad za tą decyzją dawna struktura operacyjna została zamknięta, a część pracowników zwolniona. Dla konsumentów oznacza to, że część serii kart Galax może całkowicie zniknąć z oferty europejskich sklepów. Dotyczy to też lubianej serii Hall of Fame, która od lat kojarzona jest z overclockingiem i wysokiej klasy konstrukcjami dla wymagających graczy.



Na razie Palit zamknął biuro Galax w Hongkongu, a wsparcie i RMA mają być prowadzone przez kanały Palita. Nie wiadomo czy ktoś z dotychczasowych pracowników znalazł zatrudnienie w Palicie. Poniżej znajdziecie oficjalny list jaki został wystosowany do klientów w związku z trwającą zmianą.





