Środa 29 kwietnia 2026 Intel i AMD prezentują rozszerzenia ACE przyspieszające obliczenia AI

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:33 Rok temu Intel i AMD nawiązały współpracę tworząc grupę x86 Ecosystem Advisory Group, której zadaniem ma być rozwój tej architektury ponad podziałami. Najnowszym krokiem w tym kierunku jest publikacja nowej rodziny rozszerzeń o nazwie ACE (AI Compute Extensions) mających znacząco przyspieszyć obliczenia macierzowe, kluczowe dla modeli AI i sieci neuronowych. Projekt stanowi element szerszej strategii unifikacji funkcji takich jak AVX10 czy FRED, tak aby uprościć rozwój oprogramowania i zwiększyć kompatybilność między platformami.



ACE ma zapewnić wyraźny wzrost wydajności, skalowalności i efektywności energetycznej przy operacjach mnożenia macierzy, oferując jednocześnie lepszą integrację z istniejącymi rozszerzeniami SIMD. Nowa architektura obsługuje popularne formaty danych AI, takie jak INT8 czy BF16, a dzięki wykorzystaniu operacji outer product może osiągnąć nawet 16-krotnie wyższą gęstość obliczeniową względem AVX10. Co istotne, rozwiązanie ma działać od laptopów po superkomputery i być wspierane przez popularne narzędzia, w tym PyTorch czy TensorFlow. Długofalowo AMD i Intel chcą uczynić z ACE standard akceleracji AI dla x86.

