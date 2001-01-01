Środa 29 kwietnia 2026 Intel zapowiada nową litografię 18A-P

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 06:44 Intel zaprezentował nowe szczegóły dotyczące procesu 18A-P, czyli ulepszonej wersji litografii 18A, który ma trafić nie tylko do nowych CPU Chipzilli ale też do klientów zewnętrznych. Według materiałów firmy, 18A-P oferuje pozwala na tworzenie chipów o ponad 9% lepszej wydajności przy tym samym poborze mocy albo ponad 18% niższym zużyciu energii przy tej samej wydajności względem 18A. Tak duża poprawa ma wynikać z usprawnień w obszarze tranzystorów, połączeń międzywarstwowych i optymalizacji DTCO.



Najciekawsze są jednak zmiany techniczne. Intel dodaje nowe pary napięć progowych (5+ dla VT zamiast 4 w 18A), nowe warianty tranzystorów niskomocowych i wysokowydajnych oraz usprawnioną logikę VT pomiędzy ULVT & LVT i poprawia ogólne przewodzenie ciepła, co ma ułatwić projektowanie układów dla wymagających zastosowań. Firma podkreśla też, że 18A-P ma zachować zgodność projektową z 18A, dzięki czemu przejście na nowy proces powinno być prostsze dla partnerów rozważających produkcję w Intel Foundry.





