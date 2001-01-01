Środa 29 kwietnia 2026 Sapphire PhantomLink – nowe podejście do zasilania kart graficznych

Autor: Adam | 18:50 Sapphire wprowadza do sprzedaży płytę główną z chipsetem AMD X870E oraz kartę graficzną Radeon RX 9070 XT. Oba modele należą do serii NITRO+ i zostały wyposażone w złącze PhantomLink, które umożliwia zasilanie karty bezpośrednio z płyty głównej, bez użycia klasycznego przewodu. Rozwiązanie to ma na celu ograniczenie okablowania widocznego w obudowie. Produkty dostępne są w standardowej kolorystyce oraz w wariancie biało-szarym (Polar).



Płyta główna NITRO+ X870EA PhantomLink Edition obsługuje procesory AMD AM5 i ma format ATX. Zastosowano sekcję zasilania 16+2+1 (90 A na fazę), a także wsparcie dla Wi-Fi 7 i sieci LAN 5 Gb/s. Do dyspozycji użytkownika są cztery złącza M.2 (dwa PCIe 5.0 i dwa PCIe 4.0), a maksymalna obsługiwana ilość pamięci DDR5 wynosi 256 GB (do 8400 MT/s). Płyta oferuje również beznarzędziowy montaż dysków i radiatorów oraz złącze PhantomLink kompatybilne ze standardem BTF.



Karta graficzna NITRO+ Radeon RX 9070 XT PhantomLink Edition może być zasilana zarówno przez PhantomLink, jak i przez złącze 12V-2x6. Wyposażono ją m.in. w trójwentylatorowy układ chłodzenia, 16-fazową sekcję zasilania oraz podświetlenie ARGB. W konstrukcji wykorzystano grafenowy termopad oraz dodatkowy, magnetyczny backplate. Producent przewidział także system monitorowania temperatur i natężenia prądu na złączach zasilania.







Platforma PhantomLink pozwala na budowę zestawu z ograniczoną liczbą przewodów, ale zachowuje kompatybilność ze standardowymi rozwiązaniami. Płyta może współpracować z klasycznymi kartami graficznymi, a sama karta może działać również w typowych płytach głównych przy użyciu standardowego zasilania.



Typowy pobór mocy karty określono na 330 W, natomiast zarówno PhantomLink, jak i złącze 12V-2x6 są przystosowane do dostarczania do 600 W. System monitorowania może reagować na nieprawidłowości poprzez ograniczenie wydajności lub wyłączenie komputera.



Produkty trafiły do sprzedaży, a sugerowane ceny wynoszą:



Radeon RX 9070 XT PhantomLink Edition – 989 USD



Radeon RX 9070 XT PhantomLink Polar Edition – 999 USD



Płyta główna X870EA PhantomLink Edition – 399 USD



Płyta główna X870EA PhantomLink Polar Edition – 419 USD





