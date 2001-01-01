Poniedziałek 4 maja 2026 Pierwsze wyniki wydajności modelu Ryzen AI Max+ PRO 495

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:45 AMD pracuje nad odświeżoną rodziną APU Ryzen AI Max 400, a jednym z pierwszych układów, który wejdzie w jej skład jest model Ryzen AI Max+ PRO 495 z serii „Gorgon Halo”. Jest to jednostka z 16 rdzeniami i 32 wątkami oparta na architekturze Zen 5, z zegarem boost sięgającym 5,2 GHz, a więc o około 100 MHz wyższym niż w obecnym układzie Strix Halo. Rdzenie x86 uzupełnia układ IGP na bazie RDNA 3.5 o handlowej nazwie Radeon 8065S. Ma on 40 jednostek CU, pracuje z częstotliwością 3.0GHz i wszystko wskazuje na to, że jest de facto lekko podkręconą wersją modelu 8060S.



Największą zmianę poczyniono w kwestii podsystemu pamięci. Nowy procesor obsłuży nawet 192GB pamięci typu LPDDR5X, podczas gdy jego poprzednik pozwolił na zaadresowanie „zaledwie” 128GB. To z kolei oznacza, że w pamięci zmieszczą się większe modele AI, co pozwoli na praktyczne ich wykorzystanie.



Zmiany konstrukcyjne względem generacji Strix Halo są więc niewielkie i podobnie jest w przypadku mocy jaką nowy układ oferuje. Wstępne wyniki w PassMark sugerują około 4% wzrost wydajności wielordzeniowej i około 3% przyrost mocy jednego wątku względem Ryzena AI Max+ PRO 395.





