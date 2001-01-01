Poniedziałek 4 maja 2026 Microsoft rekomenduje wyposażenie gamingowych komputerów z Windows 11 w co najmniej 32GB pamięci RAM

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft via Tech Power Up | 05:49 W dobie niedoborów pamięci DRAM i NAND Flash oraz astronomicznych cen modułów z nich zbudowanych Microsoft wydał nowe zalecenia dla komputerów gamingowych pracujących pod kontrolą Windows 11 rekomendując montowanie w nich co najmniej 32GB RAMu. Producent okienek uważa również, że 16GB to w dzisiejszych czasach ilość, która powinna trafiać jedynie do bardziej budżetowych konstrukcji i że jest to raczej punkt startowy niż docelowa konfiguracja. Takie stwierdzenie poparto licznymi argumentami merytorycznymi, z którymi nie sposób się nie zgodzić.



Problem tylko w tym, że gracze nie oszczędzają na komponentach w wyniku niewiedzy czy chęci redukcji kosztów tylko z powodu braku dostatecznej ilości środków. Co więcej Microsoft jest jedną z tych firm, które bezpośrednio przyczyniły się do tego stanu rzeczy pchając środki w rozwój AI, więc wydawanie tego typu rekomendacji jest delikatnie mówiąc niezbyt strategiczne. Zwłaszcza w sytuacji, w której użytkownicy mocno krytykują Windowsa i masowo przenoszą się na Linuxa.

