Poniedziałek 4 maja 2026 Der8auer krytykuje wtyczkę ROG Equalizer uważając, że jest ona bez sensu

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:08 ASUS ROG Equalizer 12V-2×6 to nowy kabel premium z dedykowanym mostkiem, który ma ograniczać nierównomierność przepływu prądu i w sposób bezpieczny zwiększać obciążalność każdego przewodu z 9,2 A do 17 A. Der8auer postanowił sprawdzić czy nowe rozwiązanie jest faktycznie lepsze i poddał go kilku testom. W najnowszym z nich skupił się na wewnętrznym mostku w kablu, który łączy ze sobą przewody 12V i masy w dwie grupy.



Der8auer usunął mostek i zbadał jak taka operacja wpłynęła na specyfikację kabla. Przed modyfikacją różnica między najbardziej a najmniej obciążonym pinem wynosiła około 4A, przy czym jeden pin osiągał blisko 10 A, a inny zaledwie 6 A, a po usunięciu mostka rozpiętość spadła do około 1,5 A. W takim wariancie wartości dla poszczególnych pinów mieściły się w przedziale od 7,5 A do nieco poniżej 9 A.



Der8auer przeprowadził też analizę SEM i EDX pinów, znajdując ślady cyny na powierzchni złoconych styków. Przyjrzał się też konstrukcji samego styku i odnotował, że rzeczywista powierzchnia kontaktu jest znacznie mniejsza niż pełna szerokość elementu. Jej średnica wynosi zaledwie około 0,2–0,4 mm. W trakcie testu potwierdził, że styk ASUS-a jest nieco dłuższy i szerszy od innych kabli jednak zakwestionował, czy to wystarczy, by uzasadnić deklarowany skok z 9,2 A do 17 A na przewód.



ASUS chwali się bowiem odmiennym projektem styku sprężynowego. Firma twierdzi, że Equalizer wykorzystuje układ czterech elementów o szerokości o 23% większej niż standardowy styk z trzema wypustkami. ASUS zastosował też w kablu Equalizer styki złocone, co ma sumarycznie poprawić wydajność takiego złącza. Problem w tym, że większość złączy 12V-2×6 po stronie karty graficznej nadal używa styków cynowanych więc takie rozwiązanie wg Der8auera nie daje realnego zysku.





