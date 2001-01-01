Poniedziałek 4 maja 2026 Game Stop chce przejąć eBaya za $55mld

Autor: Wedelek | źródło: Insider Gaming | 06:18 W nowym wpisie w mediach społecznościowych prezes GameStop, Ryan Cohen, potwierdził krążące po sieci plotki o planach przejęcia eBaya przez jego firmę. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, to GameStop przejmie pełną kontrolę finansową nad platformą. Ryan Cohen ma objąć podwójną funkcję prezesa, nadzorując zarówno GameStop oraz eBay i będąc wynagradzanym za rezultaty odnotowywane przez obie platformy.



Aktualna propozycja zakłada wykup eBaya za $125 za akcję z czego połowa miałaby zostać wypłacona w gotówce, a druga połowa w akcjach GameStop. Dla kontekstu cena ofertowa jest o 46% wyższa niż rynkowa cena eBay przed rozpoczęciem skupu akcji przez GameStop w lutym 2026 roku i o 36% wyższa od średniej ceny z 90 dni.



Jeśli obie strony dojdą do porozumienia, to transakcja zamknie się astronomiczną sumą około 55 miliardów dolarów, z czego do 9,4 miliarda dolarów pochodziłoby z gotówki i płynnych inwestycji GameStop, a do 20 miliardów dolarów miałoby być sfinansowane z innych opcji.



Sam GameStop uważa, że na przejęciu zyska też sam eBay, który ma problemy z zarządzaniem. W sumie po połączeniu obu firm koszty operacyjne firmy mogłyby spaść o 2 miliardy dolarów rocznie, w tym do 1,2 miliarda dolarów oszczędzono by na działach sprzedaży i marketingu.



I nie chodzi tylko o same zwolnienia. Dzięki 1600 sklepom GameStop w Stanach Zjednoczonych, eBay stałby się częścią sieci dystrybucyjnej firmy. Niedawno GameStop rozpoczął akcję, w ramach której każdy sklep w kraju zacznie przyjmować w rozliczeniu gamingowy sprzęt retro. Można się domyślać, że później trafiłby on na eBaya.

