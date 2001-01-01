Poniedziałek 4 maja 2026 Budżetowy Ryzen AI 5 435G pozytywnie zaskakuje pod względem wydajności

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 06:21 W bazie Geekbench pojawił się wynik nowego, budżetowego układu z rodziny Gorgon Point. Mowa o Ryzenie AI 5 435G, czyli sześciordzeniowym układzie łączącym dwa rdzenie Zen 5 z czterema Zen 5c taktowane zegarem 2GHz - 4,5GHz. Opisywany procesor otrzymał też 8MB pamięci podręcznej poziomu trzeciego, 6MB poziomu drugiego i 480KB poziomu pierwszego, a także NPU o wydajności 50 TOPS. Za generowanie grafiki odpowiada z kolei Radeon 840M z 4 jednostkami CU na bazie RDNA 3.5 pracujący z zegarem 2.8GHz.



Mimo kompletnie innego przeznaczenia nowy APU jest w praktyce rywalem dla Ryzena 5 8600G, który ma 6 rdzeni Zen 4 (4,3-5GHz), 16MB pamięci L3, NPU o mocy 16 TOPS i IGP z 8CU.



Na papierze starsza jednostka wydaje się być więc wydajniejsza, ale w praktyce to nowszy AI 5 435G wygrywa. A przynajmniej w testach syntetycznych gdzie osiąga około 5% lepszy wynik jednowątkowy od 8600G przegrywając minimalnie w teście wielowątkowym. Konkretnie mówimy o wynikach na poziomie 2620pkt vs 2492pkt w teście jednowątkowym i 10 718pkt vs 10 857pkt w wielowątkowym.



Oczywiście w grach sytuacja ta się zapewne odwróci, bo Ryzen 5 8600G mimo zastosowania starszej technologii wciąż ma IGP z dwa razy większą ilością CU.

