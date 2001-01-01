Środa 6 maja 2026 Świetne wyniki finansowe AMD za Q1 2026

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:45 Popyt na narzędzia dla AI napędza cały rynek mikroprocesorów i przy okazji wyniki finansowe gigantów IT. Wśród nich znajduje się AMD, które rok 2026 zaczyna z bardzo mocnym wynikiem za pierwszy kwartał. W tym okresie firmie udało się wypracować 10,3 mld dolarów przychodów, 1,5 mld dolarów zysku operacyjnego i 1,4 mld dolarów zysku netto. Przełożyło się to na 53% marży brutto, a skorygowany zysk w przeliczeniu na akcję wyniósł 1,37 dolara.



Patrząc na szczegóły najmocniej wyróżnił się segment Data Center, który urósł w ujęciu rocznym o 57% do 5,8 mld dolarów. Głównie dzięki wysokiemu popytowi na procesory EPYC i układy Instinct, a także platformy MI450 i Helios. Rynek urządzeń wbudowanych mimo skromniejszego zysku na poziomie $873 milionów też zaliczył spory wzrost na poziomie +6% rok do roku.



Z kolei dział Client and Gaming wygenerował 3,6 mld dolarów, co oznacza wzrost o 23% rok do roku. Z tego aż 2,9 mld dolarów (+26% rok do roku) przyniosła sprzedaż układów z rodziny Ryzen, a 720 mln USD (+11% rok do roku) AMD zarobiło na rozwiązaniach dla graczy, głównie kartach graficznych AMD Radeon.



Ponadto AMD ogłosiło, iż oczekuje, że w drugim kwartale zysk z obu tych działów jeszcze wzrośnie zwiększając przychody spółki do około 11,2 mld dolarów.





