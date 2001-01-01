Środa 6 maja 2026 AMD prognozuje wzrost sprzedaży CPU na potrzeby AI

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:54 W nawiązaniu do wyników finansowych AMD, Lisa Su podczas konferencji po publikacji raportu zwróciła uwagę na bardzo wyraźną zmianę w budowie systemów AI. Jej zdaniem era agentywnej AI podbija znaczenie procesorów CPU do poziomu, który jeszcze niedawno był trudny do wyobrażenia. Zdaniem szefowej AMD konfiguracje z jednym CPU na cztery lub osiem GPU ustępują dziś układom bliższym proporcji 1:1, a w niektórych scenariuszach CPU może być nawet więcej niż GPU.



Pomijając już kwestie techniczne dla nas oznacza to mniej więcej tyle, że niebawem możemy spodziewać się wzrostu cen procesorów, których ceny mogą wystrzelić w górę. Tak jak by drogie SSD, RAM i karty graficzne nie wystarczyły.

