Środa 6 maja 2026 Microsoft wycofuje się z Coopilota dla Xboxa

Autor: Wedelek | źródło: X.com | 06:12 Asha Sharma, czyli obecna szefowa Xboxa, która do tej pory zajmowała się przede wszystkim rozwojem AI zdecydowała o rezygnacji z wprowadzenia funkcji Coopilot do konsol Xbox. Z zamieszczonego na Xie postu dowiadujemy się, że w ramach zmian Xbox wycofa z różnych urządzeń funkcje, które nie pasują do nowej strategii giganta z Redmond i zatrzyma ich rozwój. Dotyczy to między innymi asystenta AI, który miał trafić do konsol, gdzie miał analizować gry i dawać graczom wskazówki jak przejść dany etap gry.



Jest to wyraźny krok wstecz po zapowiedziach z marca 2026 roku o wprowadzeniu Gaming Copilota na konsole obecnej generacji. Teraz priorytetem ma być „czyste granie” bez zbędnych dodatków technologicznych, co nie oznacza, że Microsoft nie wróci do tematu po opracowaniu nowej generacji konsol.



Xbox needs to move faster, deepen our connection with the community, and address friction for both players and developers.

Today, we promoted leaders who helped build Xbox, while also bringing in new voices to help push us forward. This balance is important as we get the business… — Asha (@asha_shar) May 5, 2026

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



