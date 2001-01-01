Środa 6 maja 2026 Rambus zaprezentował nowy przełącznik IP PCIe 7.0 z TDM

Autor: Wedelek | 06:22 Firma Rambus Inc. ogłosiła dziś wprowadzenie przełącznika IP Rambus PCIe 7.0 z technologią multipleksowania danych z podziałem czasu (Time Division Multiplexing TDM). Nowe rozwiązanie powstało z myślą o serwerach dedykowanych AI, a jego zadaniem jest elastyczne zarządzanie ruchem danych między CPU, GPU, NPU i pamięcią NVMe w taki sposób by maksymalizować wykorzystania łączy PCIe w złożonych architekturach rozproszonych.



Zdaniem Rambusa ich przełącznik inteligentnie planuje transmisje danych, co zmniejsza złożoność i poprawia efektywność w dużych klastrach AI. Ma to być szczególnie przydatne w przypadku sieci do treningu modeli z wnioskowaniem, gdzie szczególną rolę odgrywają opóźnienia w przesyle danych, które powinny być jak najmniejsze. Simon Blake-Wilson podkreśla, że ich rozwiązanie będzie kluczowe podczas wdrażania skalowalnych sieci HPC nowej generacji. Sam przełącznik uzupełnia portfolio PCIe 7.0 tej firmy, obejmujące kontrolery, retimery i narzędzia debugujące.





