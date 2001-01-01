Wtorek 12 maja 2026 Wyciekła przedpremierowa wersja Forzy Horizon 6

Autor: Wedelek | 05:40 Pamiętacie te czasy kiedy piraci mieli dostęp do nowych treści wcześniej niż zwykli użytkownicy? No to mamy do czynienia z powtórką z historii, bo do sieci trafiły pliki gry Forza Horizon 6 mimo iż ta nie miała jeszcze oficjalnej premiery. Według SteamDB źródłem wycieku miała być osoba wykorzystująca tzw. token dumpera, najpewniej recenzent lub osoba z dostępem do plików gry (np. tester). Playground Games szybko odniosło się do sprawy przekonując, że wyciek nie jest wynikiem żadnego błędu programistycznego i że wersja która wyciekła nie jest wersją skończoną. Mimo zbliżającej się premiery zaplanowanej na 19 maja gra wciąż jest ponoć wciąż intensywnie poprawiana.



Studio ostrzegło też, że wobec osób korzystających z przecieku będą stosowane surowe konsekwencje. Złapani na tym procederze użytkownicy mogą liczyć na bany obejmujące dostęp do całej biblioteki, a blokady mają być nakładane nie tylko na konta, ale i na konkretne sprzęty.



Mimo tych gróźb użytkownicy zdają sobie nic z tego nie robić, a w sieci pojawiają się już pierwsze opinie i zrzuty pochodzące z nieoficjalnych wersji, a sami zainteresowani testują nową grę w trybie offline.

