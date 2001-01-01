Wtorek 12 maja 2026 Razor Lake-AX dostanie pamięci w konfiguracji OPM?

Autor: Wedelek | źródło: Haze via X.com | 05:56 Ptaszki ćwierkają, że Intel planuje w 2028 roku powrót do pomysłu montowania pamięci operacyjnej bezpośrednio na PCB procesora (on-package memory). Pierwszymi układami z tego typu rozwiązaniem mają być Razor Lake-AX, które na wspólnej płytce mają pomieścić znacznie większą niż obecnie liczbę rdzeni CPU i GPU oraz dodatkową pamięć właśnie. Procesory te będą bazować na zoptymalizowanych rdzeniach Griffin Cove (P) i Golden Eagle (E) a jeśli chodzi o pamięć operacyjną, to Intel najprawdopodobniej zdecyduje się na LPDDR6 lub autorski standard Intela ZAM (Z-Angle Memory).



Tak skomplikowana budowa ma według Intela wystarczyć do skutecznej walki z procesorami AMD Medusa Halo, czyli następcami Strix Halo i Gorgon Halo. Co ciekawe premiera Razor Lake-AX może zbiec się w czasie z debiutem układów Serpent Lake, które maja łączyć w sobie CPU Intela i GPU NVIDIA RTX.



On-package memory (OPM) to technologia, w której pamięć RAM jest fizycznie zintegrowana bezpośrednio na tej samej płytce PCB co pozostałe elementy procesora. W takiej konfiguracji pamięć (np. LPDDR5X) jest montowana tuż obok lub nad rdzeniami x86 – trochę tak jak w przypadku AMD 3d v-cache. Dzięki temu połączenia między CPU a RAM są ekstremalnie krótkie co z kolei zmniejsza opóźnienia sygnału.

