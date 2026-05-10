Wtorek 12 maja 2026 
    

Oszuści podrabiają już pamięci DDR5


Autor: Wedelek | źródło: X.com | 06:22
Oszuści od zawsze wykorzystywali zamieszanie na rynku próbując wetknąć niczego nieświadomym użytkownikom bubel udający pełnoprawny produkt, a obecna sytuacja na rynku pamięci RAM sprawia, że ostatnio wzięli sobie na celowniki moduły pamięci dla PCtów. Co gorsza produkowane przez nich fałszywki są bardzo trudne do odróżnienia. A przynajmniej na pierwszy rzut oka. Jeden z takich „produktów” został rozebrany przez użytkownika o pseudonimie TAKI, który w poście na platformie X pokazał przecięty w pół moduł. Wewnątrz zamiast struktury właściwej dla pamięci DRAM znajdowały się kawałki plastiku lub laminatu.

Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia prezentujące opisywaną podróbkę.


 
    
