TwojePC.pl © 2001 - 2026
Wtorek 12 maja 2026
Oszuści podrabiają już pamięci DDR5
Autor: Wedelek | źródło: X.com | 06:22
|Oszuści od zawsze wykorzystywali zamieszanie na rynku próbując wetknąć niczego nieświadomym użytkownikom bubel udający pełnoprawny produkt, a obecna sytuacja na rynku pamięci RAM sprawia, że ostatnio wzięli sobie na celowniki moduły pamięci dla PCtów. Co gorsza produkowane przez nich fałszywki są bardzo trudne do odróżnienia. A przynajmniej na pierwszy rzut oka. Jeden z takich „produktów” został rozebrany przez użytkownika o pseudonimie TAKI, który w poście na platformie X pokazał przecięty w pół moduł. Wewnątrz zamiast struktury właściwej dla pamięci DRAM znajdowały się kawałki plastiku lub laminatu.
Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia prezentujące opisywaną podróbkę.
