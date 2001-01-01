Wtorek 12 maja 2026 Unia Europejska chce się uniezależnić od amerykańskich bigtechów

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 06:35 Komisja Europejska przygotowuje pakiet regulacji o nazwie „Tech Sovereignty Package" (TSP), który ma ograniczyć ilość danych zbieranych przez bigtechy. Chodzi o przetwarzanie wrażliwych danych należących do instytucji publicznych takich jak dane finansowe, sądowe i medyczne przez gigantów pokroju Microsoftu, Amazona czy Google. Dane te mają być docelowo przetwarzane jedynie przez podmioty europejskie z siedzibą na starym kontynencie i z serwerami zlokalizowanymi na terenie UE. Co ważne nowe przepisy nie obejmą firm prywatnych, które nadal będą miały pełną dowolność w wyborze dostawcy.



Celem TSP jest wzmocnienie cyfrowej suwerenności Europy i stworzenie przestrzeni dla rodzimych dostawców usług chmurowych i AI, którzy dotychczas przegrywali konkurencję z amerykańskimi korporacjami. Pakiet ma być częścią szerszej strategii regulacyjnej UE, obejmującej również Cloud and AI Development Act (CADA) oraz Chips Act 2.0. Rzecznik KE podsumował kierunek zmian krótko: to kwestia tego, żeby „Europa się obudziła i wzięła sprawy w swoje ręce". Bruksela i Waszyngton są obecnie na kursie kolizyjnym w kwestii regulacji rynku cyfrowego, a nowe przepisy mogą jeszcze bardziej zaognić transatlantyckie napięcia.

