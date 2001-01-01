Środa 13 maja 2026 Microsoft kompletnie przebuduje kod stojący za GUI Windows 11

Autor: Wedelek | źródło: GitGHub | 05:35 Microsoft intensywnie pracuje nad poprawą responsywności interfejsu Windows 11 w ramach inicjatywy Windows K2. W jej ramach firma stopniowo zastępuje dotychczasowy miszmasz frameworków firm trzecich i własnych natywnym WinUI 3, który jest zaprojektowany wyłącznie z myślą o aplikacjach desktopowych. Aktualnie interfejs Windowsa jest napędzany przez takie technologie jak WebView2, React oraz dedykowane rozwiązania stworzone na potrzeby Windowsa 7 i 10.



Przy okazji Microsoft usprawnia też sam WinUI tak by ten działał lepiej i jeśli chodzi o osiągane rezultaty to te są więcej niż obiecujące. Według Beth Pan z Microsoftu zmodyfikowany interfejs pozwala zredukować o 41% alokacje pamięci, o 63% alokacje tymczasowe i zapewnia o 45% mniej wywołań funkcji i o 25% krótszy czas spędzony w kodzie frameworka. Punktem odniesienia dla Microsoftu jest Eksplorator plików i Notatnik.



W praktyce zmiany w kodzie mają sprawić, że taki Eksplorator plików będzie uruchamiał się niemal natychmiast, wykonując znacznie mniej pracy w tle przed startem. Przejście na WinUI 3 ma też ujednolicić i odświeżyć cały interfejs systemu, eliminując wizualną niespójność, z którą użytkownicy Windows 11 zmagają się od lat. Zmiany mają trafić do systemu wraz z aktualizacją WinAppSDK 2.x w ciągu najbliższych tygodni, choć jak przyznaje sam gigant część poprawek wymaga dodatkowych testów.



Całość idzie w parze z funkcją „Low Latency Profile", która podczas uruchamiania aplikacji na 1–3 sekundy podbija częstotliwość taktowania procesora do dostępnego maksimum (np. z funkcją Boost).

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



