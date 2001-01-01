TSMC zapowiada dalszą rozbudowę FABu 21 w Arizonie
Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 05:26
|
|Zarząd TSMC zatwierdził zastrzyk kapitałowy w wysokości 20 miliardów dolarów dla swojej amerykańskiej spółki zależnej TSMC Arizona. Środki te mają zostać przeznaczone na dalszą rozbudowę kompleksu Fab 21. Jest to kolejny już krok w ramach ogłoszonego w zeszłym roku planu inwestycyjnego w ramach którego placówka zostanie rozwinięta o dodatkowe hale i maszyny, co pochłonie około 165 miliardów dolarów. Kwota konkretna, ale też warto nadmienić, że już w pierwszym roku placówka odnotowała zysk na poziomie 514 milionów dolarów.
A trzeba mieć na uwadze, że osiągnięcie rentowności już w pierwszym roku to rzadkość w branży foundry i wyraźny sygnał, że projekt rozwija się lepiej, niż pierwotnie zakładano.
Pieniądze to jednak nie wszystko i mimo obiecujących wyników finansowych TSMC nadal zmaga się z poważnymi wyzwaniami operacyjnymi w USA. Największe problemy to niedobory wody w suchym klimacie Arizony, braki kadrowe oraz utrudniony dostęp do wykwalifikowanych pracowników spoza USA.
Administracja Trumpa wprowadziła jakiś czas temu opłatę 100 000 dolarów za nowych posiadaczy wiz H-1B, co znacząco komplikuje sprowadzanie tajwańskich specjalistów. Do tego dochodzą obawy o stabilność dostaw energii elektrycznej i kwestie zgodności z lokalnymi regulacjami środowiskowymi. TSMC liczy na wsparcie władz stanu Arizona w zapewnieniu dostępu do wody i zachęca tajwańskich dostawców chemikaliów oraz sprzętu produkcyjnego do otwierania zakładów w pobliżu kampusu w Arizonie.
Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.
