Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2026
Środa 13 maja 2026 
    

TSMC zapowiada dalszą rozbudowę FABu 21 w Arizonie


Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 05:26
Zarząd TSMC zatwierdził zastrzyk kapitałowy w wysokości 20 miliardów dolarów dla swojej amerykańskiej spółki zależnej TSMC Arizona. Środki te mają zostać przeznaczone na dalszą rozbudowę kompleksu Fab 21. Jest to kolejny już krok w ramach ogłoszonego w zeszłym roku planu inwestycyjnego w ramach którego placówka zostanie rozwinięta o dodatkowe hale i maszyny, co pochłonie około 165 miliardów dolarów. Kwota konkretna, ale też warto nadmienić, że już w pierwszym roku placówka odnotowała zysk na poziomie 514 milionów dolarów.

A trzeba mieć na uwadze, że osiągnięcie rentowności już w pierwszym roku to rzadkość w branży foundry i wyraźny sygnał, że projekt rozwija się lepiej, niż pierwotnie zakładano.

Pieniądze to jednak nie wszystko i mimo obiecujących wyników finansowych TSMC nadal zmaga się z poważnymi wyzwaniami operacyjnymi w USA. Największe problemy to niedobory wody w suchym klimacie Arizony, braki kadrowe oraz utrudniony dostęp do wykwalifikowanych pracowników spoza USA.

Administracja Trumpa wprowadziła jakiś czas temu opłatę 100 000 dolarów za nowych posiadaczy wiz H-1B, co znacząco komplikuje sprowadzanie tajwańskich specjalistów. Do tego dochodzą obawy o stabilność dostaw energii elektrycznej i kwestie zgodności z lokalnymi regulacjami środowiskowymi. TSMC liczy na wsparcie władz stanu Arizona w zapewnieniu dostępu do wody i zachęca tajwańskich dostawców chemikaliów oraz sprzętu produkcyjnego do otwierania zakładów w pobliżu kampusu w Arizonie.

 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    