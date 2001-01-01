AMD dodaje do oferty nowe APU z serii PRO
Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:08
|AMD ogłosiło wprowadzenie do oferty sześciu nowych procesorów z serii Ryzen PRO 9000 przeznaczonych dla desktopów i stacji roboczych, dedykowanych do zarządzanych środowisk biznesowych. Największą nowością jest tu debiut technologii 3D V-Cache która została wykorzystana w dwóch modelach z tej rodziny. Flagowy Ryzen 9 PRO 9965X3D oferuje 16 rdzeni Zen 5, taktowanie do 5,5 GHz, aż 128 MB pamięci L3, w tym 3D V-Cache i TDP na poziomie 170W. Jest to więc odpowiednik konsumenckiego Ryzena 9 9950X3D, wzbogacony o funkcje zarządzania i bezpieczeństwa charakterystyczne dla linii PRO.
Drugim procesorem z 3D V-Cache jest Ryzen 7 PRO 9755X3D z 8 rdzeniami Zen 5, 96 MB L3 i TDP 120 W.
Oprócz tego lista obejmuje też sześciordzeniowego Ryzena 5 PRO 9655 i zegarem 5,4GHz oraz kilka jednostek z 12 oraz 8 rdzeniami i TDP 65W lub 120W. Wszystkie APU otrzymały też IGP Radeon z 2 CU, a niektóre modele są też wyposażone w dedykowany cooler. Pełną listę nowych modeli znajdziecie poniżej.
Wszystkie nowe procesory trafią na rynek w drugiej połowie 2026 roku. AMD potwierdziło też, że stacja robocza Lenovo ThinkStation P4 oparta na nowych układach ma być dostępna już w trzecim kwartale tego roku.
