Środa 13 maja 2026 Googlebooki - nowe laptopy z systemem Google będą bazować na procesorach x86 i ARM?

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 06:34 Googlebook ma być nową generacją laptopów z głęboko zintegrowaną sztuczną inteligencją Gemini, która ma zastąpić Chromebooki. Podczas pokazu Android Show: I/O Edition firma skupiła się na nowym systemie operacyjnym łączącym elementy Androida i ChromeOS, ale pominęła kwestie sprzętowe. Wiadomo jednak, że Intel i Qualcomm potwierdziły swój udział w projekcie w mediach społecznościowych, a wiceprezydent Google John Maletis w wywiadzie dla Chrome Unboxed ujawnił, że Googlebooki będą też wyposażone w procesory od MediaTeka. To z kolei oznacza, że oprócz procesorów opartych na ARM mogą się też pojawić wersje bazujące na x86.



Laptopy powstaną we współpracy z HP, Dell, Acer, Asus i Lenovo, które mają sprzedawać je pod własną egidą. W tym układzie Google zostanie dostawcą oprogramowania pełniąc przy tym rolę nadzorcy nad projektem narzucając podwykonawcą ścisłe standardy dotyczące pamięci, pamięci masowej i jakości wykonania.



Googlebook ma być laptopem „AI-first" a technologia Gemini będzie stanowić integralną częścią systemu. Urządzenia z tej rodziny mają przy tym uruchamiać natywnie aplikacje przygotowane na Androida, co ma zapewnić znacznie lepszą wydajność i ściślejszą integrację ze smartfonami.



Powróci też kultowy pasek podświetlenia Glow Bar znany ze starszych Chromebooków Pixel. Pierwsze Googlebooki mają trafić na rynek jesienią tego roku.

