Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2026
Środa 13 maja 2026 
    

Googlebooki - nowe laptopy z systemem Google będą bazować na procesorach x86 i ARM?


Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 06:34
Googlebook ma być nową generacją laptopów z głęboko zintegrowaną sztuczną inteligencją Gemini, która ma zastąpić Chromebooki. Podczas pokazu Android Show: I/O Edition firma skupiła się na nowym systemie operacyjnym łączącym elementy Androida i ChromeOS, ale pominęła kwestie sprzętowe. Wiadomo jednak, że Intel i Qualcomm potwierdziły swój udział w projekcie w mediach społecznościowych, a wiceprezydent Google John Maletis w wywiadzie dla Chrome Unboxed ujawnił, że Googlebooki będą też wyposażone w procesory od MediaTeka. To z kolei oznacza, że oprócz procesorów opartych na ARM mogą się też pojawić wersje bazujące na x86.

Laptopy powstaną we współpracy z HP, Dell, Acer, Asus i Lenovo, które mają sprzedawać je pod własną egidą. W tym układzie Google zostanie dostawcą oprogramowania pełniąc przy tym rolę nadzorcy nad projektem narzucając podwykonawcą ścisłe standardy dotyczące pamięci, pamięci masowej i jakości wykonania.

Googlebook ma być laptopem „AI-first" a technologia Gemini będzie stanowić integralną częścią systemu. Urządzenia z tej rodziny mają przy tym uruchamiać natywnie aplikacje przygotowane na Androida, co ma zapewnić znacznie lepszą wydajność i ściślejszą integrację ze smartfonami.

Powróci też kultowy pasek podświetlenia Glow Bar znany ze starszych Chromebooków Pixel. Pierwsze Googlebooki mają trafić na rynek jesienią tego roku.

 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    