Wtorek 19 maja 2026 Alexa+ będzie generować podcasty na zawołanie

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:29 Amazon wzbogacił swoją usługę Alexa+ o funkcję generowania podcastów w zasadzie na dowolny temat. Jest jednak ograniczenie. Na razie z tej nowinki skorzystają tylko subskrybenci pakietu Prime z USA. Jak to działa zapytacie? Po wyborze tematu Alexa przygotowuje konspekt do akceptacji, a następnie w ciągu kilku minut wygeneruje podcast prowadzony przez dwóch syntetycznych gospodarzy. Model AI zaprzęgnięty do tego zadania ma uwzględniać długości i styl konwersacji wybrany przez użytkownika. Źródłem informacji mają być standardowe media prowadzone przez ludzi.



AI ma bazować na 200 tytułach prasowych w tym The Washington Post Jeffa Bezosa, Reuters, AP, TIME, Forbes, Business Insider, Politico, USA Today i Vox. Co ważne za dostarczane w ten sposób dane właściciele tych tytułów dostaną od Amazona konkretną gratyfikację pieniężną, więc nie ma mowy o budowaniu marki czyimś kosztem.





Pytanie tylko czy ktokolwiek będzie tego słuchać. Zwłaszcza po wpadkach z Siri, która po uruchomieniu podobnej usługi halucynowała na tyle mocno, że BBC z którym Apple współpracowało odradzało korzystanie z niej. Sytuacji nie poprawia też fakt, że usługa Alexa+, która zadebiutowała na początku 2025 roku jako bezpłatny dodatek do Prime, notuje skrajnie niskie zainteresowanie. Nie da się też nie zauważyć, że ogólnie podejście do AI jest raczej chłodne i ludzie raczej szukają autorskich treści niż papki generowanej przez modele LLM.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



