Wtorek 19 maja 2026 Intel zaczął wysyłać pierwsze próbki modeli Nova Lake-S. Producent zapowiada 20% wzrost IPC

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:38 Intel rozpoczął dystrybucję pierwszych próbek inżynieryjnych procesorów Nova Lake-S. Ich rynkowa premiera zaplanowana jest na drugą połowę 2026 roku i według dostępnych przecieków, pojawią się one w dwóch wariantach: z jednym lub dwoma chipletami obliczeniowymi, oferując od 28 do 52 rdzeni. Nowa architektura Coyote Cove (P-Cores) oraz Arctic Wolf (E-Cores), w połączeniu z optymalizacjami AVX10.2, APX i zwiększoną pamięcią podręczną bLLC, ma dać nawet 20% wzrost wydajności jednowątkowej. Do tego dzięki niemal dwukrotnie większej liczby rdzeni wariant z dwoma chipletami może nawet podwoić osiągi wielowątkowe względem obecnych modeli Arrow Lake.



Nowe CPU będą kompatybilne z podstawką LGA 1954 i chipsetami serii 900, a do tego nowa platforma wprowadzi wsparcie dla pamięci DDR5 w standardach CUDIMM i CQDIMM, które pozwolą na osiąganie wyższych taktowań. Intel szykuje także znacznie rozbudowaną pamięć podręczną, której w modelach dwuchipletowych ma być nawet 288 MB.



Nowe CPU Intela zmierzą się z układami AMD zbudowanymi w oparciu o rdzenie Zen 6 (Olympic Ridge), które trafią na rynek w 2027 roku.

