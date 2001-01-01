Wtorek 19 maja 2026 Intel rusza na wojnę z MacBookami Neo – pierwsze laptopy z układami Wildcat Lake dostępne w przedsprzedaży

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:58 Honor, Asus i HP rozpoczęły przedsprzedaż w Chinach swoich pierwszych laptopów napędzanych nowym procesorem Intel Wildcat Lake Core 5 320. Urządzenia od Honor i Asusa trafiły na rynek w cenie poniżej 600 dolarów bez VAT, a model od HP kosztuje poniżej $700. Całe trio ma za zadanie konkurować z MacBookiem Neo od Apple, oferując lepszą wydajność, 2x więcej RAMu (16GB) i 2x większy dysk SSD (512GB).



Intel Core 5 320 to sześciordzeniowy procesor mobilny z rodziny Wildcat Lake, wykonany w litografii Intel 18A, który łączy dwa rdzenie wydajne P-Core Coyote Cove oraz cztery energooszczędne rdzenie LP E-Core. Układ pracuje z bazowym taktowaniem 1,5 GHz dla rdzeni głównych i 1,4 GHz dla rdzeni pomocniczych, a w trybie turbo osiąga maksymalnie 4,6 GHz. Pozostała specyfikacja obejmuje 6 MB pamięci podręcznej Intel Smart Cache, NPU o wydajności 16TOPS, układ IGP z dwoma rdzeniami Xe oraz kontroler pamięci wspierający jednokanałowe moduły LPDDR5X o taktowaniu do 7467 MT/s i DDR5-6400. TDP procesora wynosi 15 W, przy czym minimalna zadeklarowana moc to 10 W, a maksymalne zużycie w trybie turbo sięga 35 W.





