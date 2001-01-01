Środa 20 maja 2026 AMD dodaje do oferty EPYCi 8005 z rodziny Sorano

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:09 AMD oficjalnie dodało do oferty procesory EPYC 8005 z rodziny Sorano będące następcami dobrze przyjętych EPYCów 8004 Siena. Nowe układy stanowią uzupełnienie obecnej oferty złożonej z procesorów EPYC 9005 i budżetowych EPYC 4005, oferując od 8 do 84 rdzeni Zen 5 o TDP w zakresie 95–225 W. Flagowy model EPYC 8635P wyposażono w 84 rdzenie i 168 wątków, 384 MB pamięci podręcznej L3 oraz TDP na poziomie 225 W przy bazowym taktowaniu 1,6 GHz.



Jeśli chodzi o wydajność, to AMD deklaruje, że wzrost wydajności obliczeń całkowitoliczbowych TOPowego modelu z serii EPYC 8005 względem 64-rdzeniowej wersji z serii EPYC 8004 wynosi około 40% przy jednoczesnym poprawieniu efektywności energetycznej o 9,5%. Z kolei w bezpośrednim zestawieniu z 40-rdzeniowym Intelem Xeon 6716P-B (235 W) TOPowy Sorano oferuje ponad 2x więcej rdzeni przy o 10 W niższym TDP, jest ponoć o 91% wydajniejszy w przetwarzaniu INTów i ma mieć o 48% lepszą wydajność per watt per dollar względem 72-rdzeniowego Xeona 6776P-B.



Pełna oferta obejmuje w sumie siedem SKU, od ośmiordzeniowego EPYC 8025P (95 W) aż po wspomnianego 84-rdzeniowego 8635P (225 W). Wszystkie modele są wyposażone w sześciokanałowy kontroler RAMów wspierający moduły pamięci DDR5-6400 ECC o łącznej pojemności do 3 TB, a także 96 linii PCIe 5.0 oraz pełny zestaw instrukcji AVX-512.



Ceny przy zakupie tysiąca sztuk zaczynają się od 529 USD za ośmiordzeniowy 8025P i 729 USD za szesnastordzeniowy 8125P, podczas gdy 64-rdzeniowy EPYC 8535P kosztuje 5499 USD, a flagowy 84-rdzeniowy EPYC 8635P – 5799 USD.





