AMD kończy prace nad kolejnym procesorem z dodatkową pamięcią 3D V-Cache

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:25 (1) Ptaszki ćwierkają, że AMD kończy prace nad nowym procesorem z dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache. Mowa o modelu Ryzen 7 7700X3D opartym na architekturze Zen 4, który pasuje do podstawki Socket AM5. Układ jest de facto wolniejszą wersją Ryzen 7 7800X3D i oferuje 8 rdzeni oraz 16 wątków, ale z niższymi zegarami: 4,00 GHz bazowym i 4,50 GHz boost wobec 4,20/5,00 GHz w 7800X3D. Procesor ma wypełnić lukę w ofercie AMD i plasować się między Ryzenem 7 5800X3D (AM4) a obecną topową jednostką Ryzen 7 9800X3D.



Model 7700X3D dysponuje łączną pojemnością 96 MB pamięci podręcznej ostatniego poziomu w układzie 32 MB L3 + 64 MB 3D V-Cache umieszczonej bezpośrednio na rdzeniach. Ta dodatkowa pamięć ma dodać mu wydajności w niektórych zastosowaniach, np. w grach komputerowych.



Warto też dodać, że przywoływany tu 7800X3D oficjalnie trafił na listę EOL i nie będzie już przez AMD wspierany, podczas gdy 7700X3D będzie działać ze wszystkimi platformami AM5 po aktualizacji firmware UEFI.





6400? (autor: Menah | data: 20/05/26 | godz.: 12:26 )

wg specyfikacji na AMD dla 9800X3D jest Max Memory Speed jest DDR5-5600 bez OC





