Środa 20 maja 2026 Wyciekły zdjęcia PCB akceleratora Intel Crescent Island

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:01 Do sieci wyciekły zdjęcia płytki PCB akceleratora Intel Crescent Island opartego na GPU Xe3P opublikowane przez użytkownika YuuKi_AnS. Na pierwszy rzut oka widać, że nowy układ jest wyraźnie większy od układu Xe2 z obecnej linii Arc. Xe3P jest nowym rozwiązaniem Chipzilli o wysokiej skalowalności obejmującym zarówno zintegrowane układy graficzne, jak i akceleratory do wnioskowania w centrach danych. Zaskoczeniem jest wybór pamięci. Zamiast drogich HBM Intel postawił na wyraźnie tańsze LPDDR5X. Na PCB widoczne jest 20 miejsc na max 8GB kości - 12 z przodu i 8 z tyłu. Łącznie akcelerator będzie więc mógł obsłużyć aż 160 GB.



Zdjęcie ujawnia też 13 aktywnych sekcji VRM, przy czym Intel zostawił sobie miejsce na dołożenie dodatkowych sekcji, których w sumie może być 18. Zasilanie jest dostarczane do karty przez złącze 16-pin umieszczone w tylnej części karty. Na PCB pojawił się też port USB-C, który najprawdopodobniej służy celom diagnostycznym i inżynieryjnym.





