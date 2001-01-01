Środa 20 maja 2026 Oficjalna premiera układów z rodziny AI Ryzen Max 400

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:13 AMD oficjalnie poszerzyło swoją ofertę o nową serię procesorów Ryzen AI Max 400, będącą odświeżeniem układów „Strix Halo" (Ryzen AI Max 300). Nowe procesory łączą do 16 rdzeni Zen 5 z wydajnym iGPU opartym na architekturze RDNA 3.5 z maksymalnie 40 jednostkami obliczeniowymi oraz NPU z wydajnością 55 TOPS i czterokanałowym interfejsem pamięci LPDDR5X z szyną 256-bit. Do tego dochodzą funkcje AMD PRO, konkurujące z Intel vPro. Nowa seria obejmuje na razie tylko trzy modele: Ryzen AI Max+ PRO 495, Ryzen AI Max PRO 490 oraz Ryzen AI Max PRO 485.



Nowością jest obsługa większej ilości pamięci RAM. Do tej pory było to 128GB, teraz jest do 192 GB pamięci LPDDR5X, z możliwością ręcznego przydzielenia iGPU nawet 160 GB VRAM. Zwiększono też taktowania poszczególnych części SoC. GPU osiąga teraz 3,00 GHz (wcześniej 2,90 GHz), a rdzenie CPU mogą się rozpędzić do 5,20 GHz (wcześniej 5,10 GHz).



AMD planuje również zaktualizowaną wersję komputera Ryzen AI Halo opartą na modelu Max+ PRO 495 z 192 GB RAM.





