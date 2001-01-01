Poniedziałek 25 maja 2026 Radeon RX 9070 GRE karta nie sprzedaje się zbyt dobrze w Chinach więc trafi na kolejne rynki

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:28 Ponoć AMD szykuje się do globalnej premiery Radeona RX 9070 GRE, a więc karty, która była dostępna wyłącznie w Chinach. Plotki te zdaje się potwierdzać fakt, że na opakowaniu modelu Sapphire Radeon RX 9070 GRE PULSE pojawiło się angielskie nazewnictwo, odbiegające od tego, które mogliśmy do tej pory znaleźć na chińskiej wersji produktu. Dodatkowo na platformie Newegg odnaleziono odwołania do modeli PULSE i PURE od chińskich sprzedawców zewnętrznych, a także oferty zestawów PC z tym GPU.



Karta Radeon RX 9070 GRE zadebiutowała na rynku chińskim około rok temu, jednak model ten nie cieszy się jakimś szczególnym uznaniem ze strony użytkowników. Wystarczy tylko wspomnieć, że jeszcze niedawno dystrybutorzy w Chinach sprzedawali te karty poniżej kosztów byle tylko pozbyć się ich z magazynów. Być może AMD zdecydowało, że konieczna będzie interwencja i „uwolnienie” karty na inne rynki.



Tak czy siak karta wyposażona jest w GPU Navi 48 XL z 3072 procesorami strumieniowymi (48 CU), oraz 12 GB pamięci GDDR6 ze 192-bitową szyną (432 GB/s przepustowości). GPU zastosowane w tym modelu pracuje z zegarem na poziomie 2790 MHz.

