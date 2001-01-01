Poniedziałek 25 maja 2026 Intel pracuje nad wariantem Nova Lake dla przemysłu

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:44 Użytkownik o nazwie @GoldenPigUpgradePack twierdzi, że Intel pracuje nad wyspecjalizowaną wersją procesora z rodziny Nova Lake przeznaczonego do systemów brzegowych. Układ ten ma się wyróżniać dość nietypową konfiguracją jak na układy z tej serii. Jeśli plotki się potwierdzą, to dostaniemy osiem rdzeni E (efektywnych) sparowanych z wyjątkowo dużym IGP, składającym się aż z 12 jednostek graficznych Xe. Chipzilla całkowicie pominęła w tym równaniu rdzenie wydajne P stawiając na wysoką wydajność w akceleracji GPU i obliczeniach równoległych oraz maksymalizując efektywność energetyczną.



Nowy układ został przygotowany z myślą o rozwiązaniach przemysłowych, takich jak robotyka, automatyka przemysłowa, systemy nadzoru czy wnioskowanie na małych modelach językowych. Jednym słowem Crysis na tym pójdzie, ale nie jest to zbyt dobra jednostka do tego typu zadań.

