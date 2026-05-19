|
TwojePC.pl © 2001 - 2026
|
|
|
|Poniedziałek 25 maja 2026
|
|
|
|
|
GitHub padł ofiarą dużego cyberataku. Wyciekło ponad 3800 repozytoriów
Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 06:09
|
|Pod koniec ubiegłego tygodnia GitHub przyznał, że grupa hakerska TeamPCP uzyskała dostęp do wewnętrznej infrastruktury tej firmy. Do ataku wykorzystano złośliwe rozszerzenie Visual Studio Code zainstalowane przez jednego z deweloperów GitHuba. Z wydanego w tej sprawie oświadczenia dowiadujemy się, że po przechwyceniu danych uwierzytelniających napastnicy skopiowali około 3 800 wewnętrznych repozytoriów zawierających kod źródłowy platformy, a następnie wystawili część skradzionych danych na sprzedaż na forum BreachForums. Podkreślono przy tym, że wyciek dotyczył wyłącznie własnego kodu firmy, a nie projektów klientów. Te mają być bezpieczne.
Druga strona, czyli TeamPCP twierdzi z kolei, że liczba skradzionych repozytoriów jest bliższa 4 000 i otwarcie szantażuje GitHuba grożąc, że jeśli Ci nie zapłacą, to dane zostaną upublicznione.
Według firmy Socket GitHub nie jest jedyną dużą firmą, która padła ofiarą TeamPCP. Grupa ta w ostatnich miesiącach przeprowadziła około 20 fal ataków, infekując ponad 500 narzędzi i pakietów open-source.
Mechanizm ich działania jest prosty, ale bardzo skuteczny. Hakerzy przejmują popularne rozszerzenie lub bibliotekę, osadzają w niej malware, kradnący tokeny dostępu, klucze API i dane do chmury, a następnie wykorzystują zdobyte poświadczenia do publikowania „aktualizacji” z dodanym złośliwym kodem. Co gorsza robią to podszywając się pod legalnych deweloperów co powoduje, że trudno jest szybko wykryć oszustwo. Punktem wspólnym jest też wykorzystanie robaka Mini Shai-Hulud, który pozwala zautomatyzować proces kradzieży.
Do tej pory grupie TeamPCP udało się już z powodzeniem zaatakować infrastrukturę OpenAI i Mistral AI oraz stronę Komisji Europejskiej.
A jak się bronić? Otóż Eksperci ds. bezpieczeństwa zalecają częstą rotację tokenów dostępu, skracanie czasu ich ważności, wyłączenie automatycznych aktualizacji pakietów oraz wdrożenie skanowania zależności przed ich instalacją.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|D O D A J K O M E N T A R Z
|
|
|
|
Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.
|
|
|
|
|