Poniedziałek 25 maja 2026 GitHub padł ofiarą dużego cyberataku. Wyciekło ponad 3800 repozytoriów

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 06:09 Pod koniec ubiegłego tygodnia GitHub przyznał, że grupa hakerska TeamPCP uzyskała dostęp do wewnętrznej infrastruktury tej firmy. Do ataku wykorzystano złośliwe rozszerzenie Visual Studio Code zainstalowane przez jednego z deweloperów GitHuba. Z wydanego w tej sprawie oświadczenia dowiadujemy się, że po przechwyceniu danych uwierzytelniających napastnicy skopiowali około 3 800 wewnętrznych repozytoriów zawierających kod źródłowy platformy, a następnie wystawili część skradzionych danych na sprzedaż na forum BreachForums. Podkreślono przy tym, że wyciek dotyczył wyłącznie własnego kodu firmy, a nie projektów klientów. Te mają być bezpieczne.



Druga strona, czyli TeamPCP twierdzi z kolei, że liczba skradzionych repozytoriów jest bliższa 4 000 i otwarcie szantażuje GitHuba grożąc, że jeśli Ci nie zapłacą, to dane zostaną upublicznione.



Według firmy Socket GitHub nie jest jedyną dużą firmą, która padła ofiarą TeamPCP. Grupa ta w ostatnich miesiącach przeprowadziła około 20 fal ataków, infekując ponad 500 narzędzi i pakietów open-source.



Mechanizm ich działania jest prosty, ale bardzo skuteczny. Hakerzy przejmują popularne rozszerzenie lub bibliotekę, osadzają w niej malware, kradnący tokeny dostępu, klucze API i dane do chmury, a następnie wykorzystują zdobyte poświadczenia do publikowania „aktualizacji” z dodanym złośliwym kodem. Co gorsza robią to podszywając się pod legalnych deweloperów co powoduje, że trudno jest szybko wykryć oszustwo. Punktem wspólnym jest też wykorzystanie robaka Mini Shai-Hulud, który pozwala zautomatyzować proces kradzieży.



Do tej pory grupie TeamPCP udało się już z powodzeniem zaatakować infrastrukturę OpenAI i Mistral AI oraz stronę Komisji Europejskiej.



A jak się bronić? Otóż Eksperci ds. bezpieczeństwa zalecają częstą rotację tokenów dostępu, skracanie czasu ich ważności, wyłączenie automatycznych aktualizacji pakietów oraz wdrożenie skanowania zależności przed ich instalacją.



We are investigating unauthorized access to GitHub’s internal repositories. While we currently have no evidence of impact to customer information stored outside of GitHub’s internal repositories (such as our customers’ enterprises, organizations, and repositories), we are closely… — GitHub (@github) May 19, 2026

