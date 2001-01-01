Poniedziałek 25 maja 2026
Kolejne informacje na temat architektury ZEN 7
Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:22
|AMD przygotowuje się do premiery serwerowych procesorów EPYC „Venice" bazujących na architekturze Zen 6 i produkowanych w litografii 2nm, a jednocześnie pracuje już nad kolejną wersją swojej architektury x86. Według tajwańskiego Commercial Times układy z rdzeniami „Zen 7" mają być produkowane z użyciem procesu TSMC A14. AMD zachowa w nich budowę modułową a podstawowa jednostka składowa części CPU, czyli CCD „Grimlock" ma składać się aż 16 rdzeni CPU. Oczywiście w zależności od konkretnego modelu nie wszystkie rdzenie muszą być aktywne.
To samo źródło twierdzi, że w tej iteracji producent skupi się na wsparciu dla AI i obliczeń wektorowych, a kluczowe nowości jakie dostaniemy to AVX10 (ujednolicenie AVX-512 i AVX2 dla operacji matematycznych na wektorach), ACE (Advanced Matrix Extensions – przeznaczone do operacji macierzowych) oraz FRED (Flexible Return and Event Delivery – ma zastąpić obecny model obsługi przerwań i zredukować opóźnienia systemowe).
Architektura „Zen 7" wprowadza też ChkTag czyli mechanizm tagowania pamięci, który ma chronić użytkownika przed wyciekami wynikającymi z przepełnień bufora i występowania błędów w funkcji use-after-free.
Poza samą architekturą AMD pracuje też nad nowymi technologiami takimi jak następną generacją 3D V-Cache oraz implementacją rozwiązania o nazwie FOPLP (Fan-Out Panel-Level Packaging) od Powertech, które pozwala łączyć jadro krzemowe z płytką PCB i pozwoli na dywersyfikację łańcucha dostaw i częściowe uniezależnienie się od TSMC.
