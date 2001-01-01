Poniedziałek 25 maja 2026 Huawei uważa, że nowe litografie są niepotrzebne i prezentuje prawo Tau

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 06:31 Podczas konferencji IEEE ISCAS 2026 Huawei podzielił się ze światem swoją nową metodologią projektowania układów scalonych, nazwaną „Tau Scaling Law". Strategia zakłada osiągnięcie do 2031 roku wydajności i gęstości tranzystorów porównywalnej z procesem klasy 1,4 nm ale bez polegania na konwencjonalnej miniaturyzacji tranzystorów. Zamiast tego Huawei skupia się na redukcji opóźnień propagacji sygnałów w całym systemie półprzewodnikowym i na ogólnie pojętej optymalizacji.



Sam producent opisuje swoją koncepcję formułą t = R × C, gdzie t to stała czasowa propagacji sygnału, R to rezystancja połączeń, a C to tzw. pojemność pasożytnicza (jest to niezamierzony efekt kondensatorowy, który występuje między dwoma przewodnikami).



Według słów szefowej działu półprzewodników w Huawei, Pani He Tingbo, tradycyjne skalowanie geometryczne wiąże się z rosnącą złożonością produkcji, wyciekami energii i astronomicznymi kosztami wdrożenia litografii High-NA EUV, podczas gdy ich podejście omija te problemy i jest tańsze. Oczywiście Pani prelegentka zapominała dodać, że Huawei ma ograniczony dostęp do nowych procesów litograficznych z powodu amerykańskich restrykcji eksportowych, więc prawo Tau zostało opracowane niejako z konieczności.



Tak czy siak sama strategia podzielona jest na cztery poziomy optymalizacji. Pierwszy występuje na poziomie komponentów, gdzie redukuje się rezystancję i pojemność tranzystorów. Drugi jest na poziomie układu gdzie wprowadza się technikę „Logic Folding" skracającą ścieżki sygnałów, trzeci to poziom procesora gdzie stosuje się współprojektowanie sprzętu i oprogramowania w celu poprawy równoległości obliczeń. Ostatni występuje na poziomie infrastruktury i bazuje na tzw. „Unified Bus" czyli wspólnej szynie pamięci, która odpowiada za opóźnienia komunikacji między węzłami obliczeniowymi.



Huawei twierdzi, że przez ostatnie sześć lat wyprodukował w swojej fabryce aż 381 różnych chipów opartych na zasadach Tau Scaling. Mowa nie o próbkach testowych a o układach wdrożonych w smartfonach i systemach AI. Firma odgraża się też, że ich nowy procesor Kirin zapowiedziany na drugą połowie roku ma jako pierwszy w pełni implementować technologię Logic Folding.



Ma to spowodować wzrost gęstości tranzystorów o 53,5% (do ok. 238 mln/mm²) i poprawę efektywności energetycznej o 40% przy taktowaniu około 3,1 GHz.



Firma jest tak dumna ze swojej metody, ze określa ją „ekwiwalentem 1,4 nm", podkreślając przy tym, że stwierdzenie to odnosi się do charakterystyki wydajnościowej i gęstości, a nie do fizycznych wymiarów litograficznych.

